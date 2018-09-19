Более половины работающих корейцев не намерены посещать малую родину в Чхусок

Photo : YONHAP News

Более половины работающих южнокорейцев не планируют посещать свою малую родину в период выходных по случаю праздника Чхусок. На это указывают результаты опроса, проведённого порталами по трудоустройству Incruit и Albacall среди 1.106 человек. Вышеуказанный ответ дали 53% респондентов. Самый высокий показатель в 75% был отмечен в возрастной категории старше 60 лет. Наименьший уровень зафиксирован среди людей от 40 до 49 лет – 50%. В качестве причин данного решения указывались такие факторы, как отсутствие на малой родине родственников, стресс, связанный со встречей с родственниками, другие планы, крупные финансовые расходы. Кроме того, некоторые респонденты съездили на малую родину заранее, не желая делать этого в праздничные пробки на дорогах.