Туристы вновь едут в приграничные районы РК

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В этом году северные районы провинции Кёнгидо восстанавливают популярность среди туристов в связи с улучшением межкорейских отношений. Сообщается, что в этом году в городе Пхачжу провинции Кёнгидо панорамную площадку Торасан и третий туннель, прорытый Севером для вторжения в РК, посетили 358 тыс. туристов. 227 тыс. из них -южнокорейцы. Количество посетителей приграничных районов особенно сильно выросло после межкорейского саммита, состоявшегося 27 апреля. Растёт число туристов из Китая, который ослабил давление на южнокорейскую туристическую отрасль. Отмечается, что подобная тенденция будет продолжаться по мере улучшения отношений Юга и Севера.