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Политика

Национальное собрание РК утвердило Чон Гён Ду в должности министра обороны

Write: 2018-09-19 13:51:29Update: 2018-09-19 14:43:09

Национальное собрание РК утвердило Чон Гён Ду в должности министра обороны

Photo : YONHAP News

Комитет по вопросам обороны Национального собрания РК утвердил в среду 58-летнего генерала ВВС Чон Гён Ду, до сих пор занимавшего должность председателя объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил, в качестве нового министра обороны. 30 августа президент РК Мун Чжэ Ин предложил его кандидатуру на пост главы оборонного ведомства вместо Сон Ён Му.  Депутаты отметили, что Чон Гён Ду является профессиональным военным, обладает большим опытом в военной области и необходимыми моральными качествами. 
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