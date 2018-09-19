Правительство РК приобретёт для госрезервов 340 тыс. тонн риса

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В этом году министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК приобретёт 350 тыс. тонн риса. 340 тыс. тонн будут направлены для пополнения госрезерва. 10 тыс. тонн планируется передать в резерв «АСАЕН плюс 3». Сообщается также о мерах по повышению качества отечественного риса. В частности, планируется в тестовом режиме по специальной цене приобрести 5 тыс. тонн экологичного риса. На фермах будет проведена проверка на предмет наличия в почве и рисе пестицидов. В случае их выявления фермер лишится сертификата в качестве производителя «чистой» продукции и на пять лет будет исключён из поставщиков продукции для государственных резервов.