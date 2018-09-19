Рак продолжает оставаться в РК основной причиной смертности

Photo : YONHAP News

В прошлом году в РК рак занял первое место среди факторов, приводящих к смерти. На онкологические заболевания пришлись 27,6% общего количества смертей. Далее следуют заболевания сердца – 10,8%, цереброваскулярные заболевания – 8%. По данным Национального статистического управления, в 2017 году уровень смертности, вызванной раком, составил 153,9 на 100 тыс. человек. Среди видов рака самым распространённым является рак лёгких, рак печени, толстой кишки, желудка, поджелудочной железы. Стоит отметить, что уровень смертности от рака среди мужчин в 1,6 раза выше, чем среди женщин.