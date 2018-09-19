Первый день межкорейского саммита оказался насыщенным культурными мероприятиями

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18 сентября программа межкорейского саммита в Пхеньяне завершилась совместным посещением концерта и торжественным банкетом. В ходе банкета южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что будет работать над созданием большой картины процветания и мира на Корейском полуострове. Он отметил важность сглаживания напряжённости и решения проблемы ядерного оружия Севера. Северокорейский лидер Ким Чон Ын, не касался напрямую вопроса денуклеаризации, заявив, что обе Кореи вступили в новую эпоху примирения и процветания, которые уже нельзя остановить. В программе концерта было выступление художественного ансамбля «Самчжиён», побывыавшего в Сеуле и Канныне во время зимней Олимпиады. После концерта Мун Чжэ Ин с супругой Ким Чжон Сук поднялись на сцену, поприветствовав жителей Пхеньяна.