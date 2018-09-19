СМИ КНДР подробно освещали межкорейский саммит

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Северокорейские СМИ начали освещать Пхеньянский межкорейский саммит, начавшийся 18 сентября, на следующий день. Сообщались также имена ряда представителей администрации президента РК, которые сопровождали Мун Чжэ Ина. В их числе директор Национальной службы разведки РК Со Хун и начальник отдела национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён. Что касается содержания саммита, то отмечалось, что главы двух Корей обсуждали вопросы развития межкорейских отношений через выполнение договорённостей, описанных в Пханмунчжомской декларации.Тема денуклеаризации северокорейскими СМИ не затрагивалась. Вместе с тем, было отмечено, что переговоры проходили в искренней и тёплой атмосфере.