27 сентября в рамках сессии Генассамблеи ООН состоится обсуждение ситуации вокруг КНДР

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27 сентября в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится заседание по КНДР на министерском уровне. Об этом заявила 18 сентября в ходе очередного брифинга представитель госдепа США Хезер Науэрт. По её словам, мероприятие проведёт госсекретарь США Майкл Помпео. В нём примут участие министры иностранных дел 15 стран-членов СБ ООН. Сообщается, что Помпео намерен призвать мировое сообщество к выполнению антисеверокорейских санкций. Таким образом, Вашингтон ещё раз продемонстрирует готовность усилить давление в вопросе денуклеаризации КНДР.