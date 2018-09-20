Президент РК призвал положить конец 70-летней вражде Юга и Севера

Photo : YONHAP News

Вечером в среду президент РК Мун Чжэ Ин обратился с семиминутной речью к северокорейцам, которые присутствовали на массовом физкультурно-спортивном мероприятии, состоявшемся на стадионе имени Первого мая в Пхеньяне. Он стал первым президентом РК, выступившим перед северокорейским народом. Мун Чжэ Ин призвал положить конец 70-летней вражде Юга и Севера, совместно обозначив новый путь к миру. Он напомнил о договорённостях, достигнутых в ходе межкорейского саммита, которые направлены на окончательную ликвидацию угрозы войны и вооружённых столкновений на Корейском полуострове. Он призвал 80 млн корейцев рука об руку пойти к новому будущему.