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Корея: Юг-Север

Северокорейские СМИ опубликовали полный текст Пхеньянской декларации

Write: 2018-09-20 11:07:51Update: 2018-09-20 18:13:32

Северокорейские СМИ опубликовали полный текст Пхеньянской декларации

Photo : YONHAP News

В четверг утром северокорейское агентство ЦТАК опубликовало подробный отчёт о завершившемся в Пхеньяне третьем с начала года межкорейском саммите. В нём цитируются выступления лидеров Юга и Севера на совместной пресс-конференции и приводится полный текст Пхеньянской декларации. Сообщается о достигнутых договорённостях по смягчению военной напряжённости и  денуклеаризации Корейском полуострова, а также о поездке председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына в Сеул в ближайшем будущем. Между тем, ЦТАК не информирует о соглашении в военной области, подписанном в среду министрами обороны Юга и Севера. Оно предусматривает прекращение «враждебных действий» в отношении друг друга и устранение «опасности войны». 
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