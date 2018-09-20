Вашингтон готов начать переговоры с Пхеньяном об изменении формата отношений

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Вашингтон готов немедленно начать переговоры с Пхеньяном об изменении формата двухсторонних отношений. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, добавив, что Вашингтон приветствует договорённости, достигнутые президентом РК Мун Чжэ Ином и председателем госсовета КНДР Ким Чон Ыном. Они включают, в частности, подтверждение сингапурских договорённостей о полной денуклеаризации Корейского полуострова, ликвидации ракетного полигона Сохэ и ядерного центра в Ёнбёне в присутствии инспекторов США и МАГАТЭ. В этой связи Майкл Помпео предложил министру иностранных дел КНДР Ли Ён Хо встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Госсекретарь США также пригласил представителей КНДР встретиться со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном в Вене. Майкл Помпео добавил, что это станет началом переговоров об изменении отношений США и КНДР.