Группа «Бантхан сонёндан» выступит на сессии ГА ООН

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Южнокорейский бойз-бэд «Бантхан Сонёндан» (BTS) будет присутствовать на 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По сообщению источника в ООН, 24 сентября BTS выступит перед участниками сессии, а затем один из участников группы произнесёт трёхминутную речь перед высшими должностными лицами и главами государств в штаб-квартире ООН. Группа примет участие в мероприятии под названием Generation Unlimited, которое проводится Детским фондом ООН (UNICEF) в целях укрепления глобального партнёрства молодёжи в возрасте от 10 до 24 лет. По сообщениям, в мероприятии будут присутствовать Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и Исполнительный директор UNICEF Генриетта Фор.