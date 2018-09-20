Лидеры Юга и Севера Кореи поднялись на вершину горы Пэктусан

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20 сентября, в последний день третьего с начала года межкорейского саммита, президент РК Мун Чжэ Ин и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын вместе со своими супругами посещают гору Пэктусан. Эта высочайшая вершина Корейского полуострова расположена на границе КНДР и Китая. Главы двух Корей и их супруги отправились к подножью горы на своих самолётах, которые вылетели из пхеньянского аэропорта Сунан около 7:30 утра. Самолёт северокорейского лидера первым прибыл в аэропорт Самчжиён, а самолёт президента РК совершил там посадку в 8:20 утра. Вместе с президентом РК в поездке на Пэктусан принимает участие официальная делегация, которая сопровождает его в ходе визита в КНДР. Несмотря на дождливую погоду, Мун Чжэ Ин и Ким Чон Ын поднялись на вершину горы на специальных автомобилях, а затем по канатной дороге спустились к озеру Чхончжи в кратере потухшего вулкана. Совместное посещение горы Пэктусан было предложено северокорейской стороной в качестве мероприятия, направленного на укрепление личных отношений лидеров Юга и Севера. Во второй половине дня состоится прощальный обед, после чего южнокорейский лидер вылетит из аэропорта Самчжиён в Сеул.