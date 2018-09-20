Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился на 6,3%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина, который в течение последних шести недель опустился до самого низкого уровня с момента его избрания главой государства, вновь начал повышаться. Как сообщило агентство Realmeter, деятельность Мун Чжэ Ина одобряют 59,4% взрослых жителей страны, что на 6,3% больше, чем неделю назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в период с 17 по 19 сентября среди полутора тысяч жителей разных регионов страны. По мнению экспертов, на рост показателя во многом повлияли результаты третьего с начала этого года межкорейского саммита. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 33,8% респондентов, что на 7,9% меньше, чем неделю назад. Правящую Демократическую партию Тобуро поддерживают 45,1% опрошенных, ведущую оппозиционную партию Свободная Корея – 17,4%, Партию справедливости 8,2%, партию Справедливого будущего – 6%, партию Демократии и Мира – 2,7%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.