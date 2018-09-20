США исключили одно наименование стальной продукции производства РК из списка импортных квот

Photo : KBS News

Согласно отраслевым источникам, одно из наименований стальной продукции южнокорейского производства впервые исключено из списка импортных квот США, вступившего в силу в мае. 17 сентября министерство торговли США приняло запрос от американской компании Micro Stamping по производству медицинского оборудования об исключении из данного списка ультратонких труб из нержавеющей стали производства компании SL Tech. Она является производителем и поставщиком ультратонких труб из нержавеющей стали для медицинской, санитарной и высокотехнологичных отраслей. Такие трубы можно использовать в качестве игл для инъекции. В мае Вашингтон ввёл квоту на импорт южнокорейской стали в размере 70% от среднего импорта 2015-2017 годов в обмен на постоянное освобождение от тарифов в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Однако США освобождают от импортных пошлин, если внутреннего производства недостаточно для удовлетворения спроса. Министерство промышленности, торговли и энергетики РК и южнокорейские металлургические компании продолжают усилия по увеличению списка наименований продукции для освобождения от американских импортных квот.