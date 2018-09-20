Президент МОК приветствует желание Юга и Севера Кореи совместно провести Олимпиаду-2032

Международный олимпийский комитет поприветствует желание Юга и Севера Кореи совместно вступить в борьбу за право летние Олимпийские игры в 2032 году. Об этом заявил в среду президент МОК Томас Бах, подчеркнув, что спорт может внести вклад в мир на Корейском полуострове и во всём мире. Соглашение о сотрудничестве в подаче заявки на совместное проведение Олимпийских Игр 2032 года было достигнуто в ходе состоявшейся в Пхеньяне встречи президента РК Мун Чжэ Ина и председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына. Лидеры двух Корей договорились также, что их страны будут совместно участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде 2020 года в Токио.