РК приостановила импорт свинины из Бельгии из-за АЧС

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9 стран - РК, Китай, Япония, Тайвань, Белоруссия, Мексика, ЮАР, Филиппины и Сингапур - приостановили импорт свинины из Бельгии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в среду в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК. На + прошлой неделе от закупок мяса и живых свиней в Бельгии из-за пяти погибших там от АЧС диких кабанов отказались РК, Китай, Тайвань, Филиппины, Мексика и Белоруссия. Кроме этого, РК, Украина, Китай, Белоруссия и Сербия приостановили импорт из Бельгии кормов для свиней.