В праздник Чхусок в аэропортах РК ожидается рост пассажиропотока

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В сезон осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок в южнокорейских аэропортах ожидается рост пассажиропотока. Как прогнозирует Корейская корпорация аэропортов, которая объединяет все аэропорты страны за исключением Ичхона, в период с 21 по 26 сентября 1 млн 160 тыс. пассажиров воспользуются внутренними рейсами, а 350 тыс. человек международными. Это на 1,9% больше, чем год назад. Наиболее интенсивный пассажиропоток в южнокорейских аэропортах ожидается 22 и 25 сентября. Аэропорт Инчхон обслужит за тот же период 1 млн 183 тыс. человек.