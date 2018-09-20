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В Корее

В праздник Чхусок в аэропортах РК ожидается рост пассажиропотока

Write: 2018-09-20 14:01:19Update: 2018-09-20 14:07:18

В праздник Чхусок в аэропортах РК ожидается рост пассажиропотока

Photo : YONHAP News

В сезон осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок в южнокорейских аэропортах ожидается рост пассажиропотока. Как  прогнозирует Корейская корпорация аэропортов, которая объединяет все аэропорты страны за исключением Ичхона, в  период с 21 по 26 сентября 1 млн 160 тыс. пассажиров воспользуются внутренними рейсами, а 350 тыс. человек международными. Это на 1,9% больше, чем год назад. Наиболее интенсивный пассажиропоток в южнокорейских аэропортах ожидается 22 и 25 сентября. Аэропорт Инчхон обслужит за тот же период 1 млн 183 тыс. человек. 
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