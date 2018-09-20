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Политика

Ли До Хун: Главы МИД Юга и Севера Кореи могут встретиться на сессии ГА ООН с госсекретарём США

Write: 2018-09-20 15:03:14Update: 2018-09-20 16:15:27

Ли До Хун: Главы МИД Юга и Севера Кореи могут встретиться на сессии ГА ООН с госсекретарём США

Photo : YONHAP News

МИД РК рассмотрит возможность трёхсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Юга и Севера Кореи, а также  США на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября. Об этом сообщил в четверг спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Он отметил, что встреча глав МИД Юга и Севера Кореи и госсекретаря США очень важна. Поэтому он обсудит такую возможность с министром иностранных дел Кан Гён Хва после её возвращения из Пхеньяна в Сеул. Подобную встречу не удалось провести   в кулуарах Регионального форума по безопасности АСЕАН, который прошёл в августе. 
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