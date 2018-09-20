Национальное собрание РК обсуждает закон об интернет-банках

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На пленарном заседании Национального собрания 20 сентября обсуждается проект закона об интернет-банках. Основным новшеством, которое предлагается в данном законопроекте, является увеличение до 34-х процентов допустимой доли участия промышленного капитала в финансировании интернет-банков. Текущее законодательство устанавливает предел в 4 процента. При этом указ об исполнении данного закона ограничивает участие в финансировании интернет-банков крупными корпорациями, делая исключение лишь для тех компаний, 50 процентов капитала которых связано с информационно-коммуникационными технологиями. Очевидно, авторы законопроекта стремятся стимулировать совместное развитие и интеграцию между двумя сферами: финансами и передовыми технологиями.