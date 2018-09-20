Президент РК Мун Чжэ Ин завершил визит в КНДР и вернулся в Сеул

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20 сентября завершился визит президента РК Мун Чжэ Ина в КНДР. Его самолёт вылетел из аэропорта Самчжиён у подножья горы Пэктусан и через два часа прибыл на авиабазу Соннам в Сеуле в 17:35. В последний день визита южнокорейский лидер и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын вместе со своими супругами поднялись на гору Пэктусан. Эта высочайшая вершина Корейского полуострова расположена на границе КНДР и Китая. Рано утром главы двух Корей и их супруги прибыли из Пхеньяна в аэропорт Самчжиён на своих самолётах. Вместе с президентом РК в поездке на Пэктусан принимала участие официальная делегация, которая сопровождала его в ходе визита в КНДР. Мун Чжэ Ин и Ким Чон Ын поднялись на вершину горы на специальных автомобилях, а затем по канатной дороге спустились к озеру Чхончжи в кратере потухшего вулкана. Совместное посещение горы Пэктусан было предложено северокорейской стороной в качестве мероприятия, направленного на укрепление личных отношений лидеров Юга и Севера. Основным итогом третьего с начала года межкорейского саммита стало подписание 19 сентября Пхеньянской декларации.