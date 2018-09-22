25 сентября Мун Чжэ Ин встретится с Синдзо Абэ

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25 сентября президент РК Мун Чжэ Ин, прибывший в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН, проведёт встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом 23 сентября сообщил представитель администрации президента РК. Предполагается, что в ходе саммита стороны уделят наибольшее внимание вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, так как встреча состоится после южнокорейско-американского саммита. Вероятно Мун Чжэ Ин также призовёт Японию поддержать проведение второго саммита КНДР и США, шансы на организацию которого возросли после межкорейского саммита в Пхеньяне. Ранее, в мае Мун Чжэ Ин принимал участие в трёхсторонней встрече с участием премьер-министра Синдзо Абэ и премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном в Токио. Тогда они приняли специальное совместное заявление, в котором была выражена поддержка Пханмунчжомской декларации и призыв к проведению саммита КНДР и США. Тогда же Мун Чжэ Ин и Синдзо Абэ провели двустороннюю встречу, договорившись тесно сотрудничать по ядерной проблеме Севера и вопросу японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами.