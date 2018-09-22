Майкл Помпео: по ядерной проблеме СК идёт большая работа

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В настоящий момент идёт большая работа относительно ядерных объектов Севера. Об этом в интервью Fox News сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, отметив, что антисеверокорейские санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет достигнута полная денуклеаризация КНДР. В интервью NBC Помпео также заявил, что до полного отказа Севера от ядерного оружия ещё далеко, но работа в этом направлении ведётся. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, между тем, ещё раз подтвердила позицию Вашингтона о фокусировании на цели по осуществлению подконтрольной денуклеаризации Севера.