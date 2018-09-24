Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

Никки Хейли: США будут продолжать давление на КНДР

Write: 2018-09-24 14:14:38Update: 2018-09-24 14:15:40

Никки Хейли: США будут продолжать давление на КНДР

Photo : YONHAP News

В решении ядерной проблемы КНДР наблюдается значительный прогресс. Однако санкции будут действовать до достижения полной и подконтрольной денуклеаризации Севера. Об этом 23 сентября в интервью CNN заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Она назвала большим прогрессом то, что СК не проводит ядерные и ракетные испытания, а также то, что лидеры Юга и Севера налаживают отношения, открыто указывая на стремление к миру и денуклеаризации. Однако до достижения конечной цели ещё далеко. «Мы нацелены на подконтрольную денуклеаризацию»,- сказала Никки Хейли. Она подчеркнула, что США будут продолжать жёсткое санкционное давление, ведь именно санкции заставили Север начать диалог.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем