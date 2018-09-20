В РК растёт денежная масса на счетах частных компаний

Южнокорейские компании стремятся увеличить запас средств перед очередным повышением процентной ставки, активно получая кредиты. В этой связи объём денежной массы, находящейся у них в руках, стремительно растёт. По данным Банка Кореи, по состоянию на конец июля показатель или агрегат М2, составил 694 трлн 520 млрд вон или 622 млрд долларов. Это на 9,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Если такая тенденция продолжится, то показатель может достичь отметки в 700 трлн вон. Темпы увеличения данной величины начали стремительно расти с начала года. В прошлом году рост держался на уровне от 2,2% до 6,1%. В этом же году отметка стабильно сохранялась на уровне от 9% до 10%.