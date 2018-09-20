Военнослужащие РК, находящиеся за рубежом, отметили праздник Чхусок

Photo : YONHAP News

24 сентября южнокорейские военные, проходящие службу далеко за рубежом, продолжают выполнение мисси по поддержанию мира и восстановлению разрушенных войной регионов. Вместе с тем, они уделили время и для осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусока. По данным объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил РК, миротворческий контингент «Тонмён» в Ливане, помимо обычной антитеррористической деятельности, провёл совместную церемонию поминовения, а также организовал традиционные гуляния. Бойцы контингента «Ханпит», оказывающие помощь Южному Судану в восстановлении страны, отметили Чхусок, пригласив на праздник 200 человек из числа местных жителей и военнослужащих из других стран. В этот день они также раздали в лагере для беженцев одежду, медикаменты, школьные принадлежности и другую гуманитарную помощь. Совместную церемонию поминовения предков и другие праздничные мероприятия провёл контингент «Чхонхэ», который патрулирует Аденский залив, защищая торговые суда от сомалийских пиратов. В Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил сообщается, что в этот важный для корейцев день около 1.400 южнокорейских военнослужащих продолжают свою миссию по поддержанию мира в разных точках мира.