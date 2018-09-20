На дорогах РК праздничные пробки

24 сентября в РК отмечается праздник осеннего урожая и поминовения предков Чхусок. Как сообщалось ранее, миллионы корейцев к этому времени уезжают на малую родину, чтобы провести время с близкими и почтить память предков. В этой связи дороги очень загружены. Причём это наблюдается как на дорогах из Сеула, так и в обратном направлении. По состоянию на 8 часов утра путь из Пусана до Сеула занимал 6 часов 20 минут, из Кванчжу до столицы 4 часа, из Каннына 2 часа 40 минут. В Корпорации скоростных шоссе считают, что в эти праздничные выходные самые большие пробки будут зафиксированы 24 сентября, в день Чхусока. Ситуация на дорогах будет улучшаться постепенно после пяти часов вечера и до поздней ночи. Что касается пути из регионов в Сеул, то ожидается, что нормальное движение на дорогах восстановится только после трёх часов утра 25 сентября. Всего в понедельник по скоростным шоссе столичный округ покинут около 510 тыс. автомобилей. Примерно столько же прибудут.