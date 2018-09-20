В Сеуле выразили соболезнования по поводу жертв теракта в Иране

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В южнокорейском правительстве выразили соболезнования по поводу теракта, произошедшего 22 сентября в иранском городе Ахваз. 23 сентября представитель МИД РК строго осудил жестокие действия террористов. Он заявил, что РК глубоко соболезнует семьям жертв и всему иранскому народу. 22 сентября во время военного парада вооруженные лица, находившиеся за трибуной, открыли огонь по людям. Стрельба продолжалась 10 минут. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. Нападавших было четверо. Из них двое были ликвидированы, остальные были задержаны.