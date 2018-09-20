РК на 30-м месте по скорости интернета в рейтинге Worldwide Broadband Speed League

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Британский сайт Cable совместно с крупным исследовательским учреждением Google Open Source Research, научным проектом PlanetLab Принстонского университета и другими подготовил рейтинг скорости интернета за 2018 год - Worldwide Broadband Speed League. Он был создан на основе исследования, проводившегося в период с июня прошлого года по май этого года в 200 странах. РК заняла 30-е место. Это на 14 позиций ниже, чем в прошлом году. В указанный период показатель составил 20,63 мегабита в секунду. Это на 2,27 мегабита меньше, за тот же период прошлого года. Второй год подряд лидером рейтинга оказался Сингапур 60,39 мегабита в секунду. На втором месте Швеция 46 мегабит в секунду. На сайте Cable указывается, что небольшая территория Сингапура даёт стране большие преимущества при создании соответствующей инфраструктуры. Далее в рейтинге следуют Дания, Норвегия, Румыния и другие. На последнем месте Йемен 0,31 мегабита в секунду. Между тем, в Национальном агентстве по информатизации сообщается, что в РК скорость интернета 80-90 мегабит в секунду. Но компании, предоставляющие услуги по просмотру фильмов и другие дополнительные опции, ограничивают скорость скачивания, исходя из возможностей серверов. А данный рейтинг исследует не просто скорость интернета, а показатели вышеуказанных компаний.