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23 сентября Мун Чжэ Ин прибыл в Нью-Йорк. В ходе визита он встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, выступит с речью перед участниками сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие ещё в ряде встреч и мероприятий. На этот раз основное внимание в ходе встречи с Дональдом Трампом будет уделено вопросам проведения второго саммита КНДР и США и прогресса в переговорах по денуклеаризации. В частности, внимание приковано к так называемому «дополнению» Ким Чон Ына – сообщению, озвученному председателем Госсовета КНДР в ходе прошедшего межкорейского саммита. Ранее северокорейский лидер говорил о готовности завершить денуклеаризацию до конца текущего президентского срока Дональда Трампа в январе 2021 года. Озвученное им дополнительное послание включает дорожную карту денуклеаризации и требования по ответным мерам со стороны США.