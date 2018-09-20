Встречи разделённых семей Юга и Севера могут стать регулярными

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Как указано в Пхеньянской декларации от 19 сентября, Юг и Север в ближайшее время намерены создать в туристической зоне Кымгансан постоянно действующий центр встреч разделённых семей. Центр встреч был построен ещё в июле 2008 года, однако длительное время не использовался. На его создание было выделено примерно 50 млн долларов. Двенадцатиэтажное здание с одним подземным этажом имеет более 200 комнат, рассчитанных на приём одновременно до тысячи человек. Но пока объект не пригоден для проживания. После завершения строительства здания в нём прошла только одна однодневная встреча разделённых семей в октябре 2015 года. Для возобновления его работы необходим капитальный ремонт. Рабочие переговоры по восстановлению зоны и открытию центра встреч начнутся уже после окончания праздничных выходных.