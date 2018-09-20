В Нью-Йорке состоялся саммит РК и США

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24 сентября в Нью-Йорке состоялся южнокорейско-американский саммит. Он начался в 14:50 и закончился в 16:11. Мероприятие проходило за закрытыми дверями. Президенты двух стран Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудили результаты межкорейского саммита, прошедшего в Пхеньяне, обменявшись мнениями по денуклеаризации Корейского полуострова. Перед встречей с Мун Чжэ Ином Трамп заявил, что его следующая встреча с Ким Чон Ыном пройдёт в формате, схожем с первым саммитом, но в ином месте. По его словам, скоро об этом будет объявлено. В этой связи предполагается, что лидеры РК и США более подробно обсудили данный вопрос. Также была затронута тема официального объявления об окончании Корейской войны в течение этого года. Южнокорейский президент указал на то, что в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне он ещё раз удостоверился в стремлении северокорейского лидера Ким Чон Ына к денуклеаризации. Кроме того, он указал на важность роли Дональда Трампа в процессе раскрытия данной проблемы. Американский президент, в свою очередь, поприветствовал результаты Пхеньянского межкорейского саммита, в том числе послание Ким Чон Ына. Стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать санкционное давление на КНДР, поддерживая стремление Севера к денуклеаризации путём демонстрации светлого будущего для Пхеньяна.