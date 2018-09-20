Майкл Помпео: второй саммит КНДР и США будет иметь огромное значение

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Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил слова Дональда Трампа о том, что скоро состоится второй саммит КНДР и США, который будет иметь огромное значение. Такое заявление, по данным Reuter, он сделал 24 сентября в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке. На вопрос о том, что должна сделать СК для проведения саммита двух стран, Помпео ответил, что не будет давать подробных комментариев. Но он выразил уверенность в том, что скоро всё произойдёт, а также выразил надежду на посещение Пхеньяна в ближайшее время. Майкл Помпео также заявил, что лидерство Дональда Трампа сгладило напряжённость в отношениях с КНДР и приблизило всех к конечной цели. В ходе той же пресс-конференции ему был задан вопрос о том, что США сделают для КНДР в качестве ответных мер на уступки Севера. Помпео сказал, что не будет говорить о состоянии переговорного процесса, отметив, что основные принципы остаются неизменными, а санкции СБ ООН будут действовать, как и прежде.