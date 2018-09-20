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24 сентября после встречи с Дональдом Трампом президент РК Мун Чжэ Ин встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Глава РК рассказал о результатах Пхеньянского межкорейского саммита, выразив благодарность за то, что Гутерриш призывает международное сообщество поддержать усилия РК по налаживанию мира каждый раз, когда на Корейском полуострове происходят важные изменения. Антониу Гутерриш, между тем, положительно оценил результаты межкорейского саммита, отметив вклад Мун Чжэ Ина в деле обеспечения постоянного мира и денуклеаризации на Корейском полуострове. Он также выразил готовность и дальше продолжать тесное сотрудничество с южнокорейским правительством. Вместе с тем, Мун Чжэ Ин призвал Гутерриша к содействию в вопросе предоставления Северу гуманитарной помощи через организации ООН.