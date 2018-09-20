Южнокорейцы положительно смотрят на возможный визит в Сеул Ким Чон Ына

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В выходные по поводу праздника осеннего урожая и поминовения предков Чхусок телерадиокомпания KBS провела опрос относительно политики нынешнего правительства страны. На вопрос о результатах Пхеньянского межкорейского саммита 83% респондентов оценили их положительно. Интересно отметить, что возможный ответный визит в Сеул северокорейского лидера Ким Чон Ына поприветствовали 87% участников опроса. Против высказались лишь 10%. Касательно возможности реализации денуклеаризации Корейского полуострова положительный ответ дали 55%, отрицательный 39%. Между тем, деятельность президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценили 72% респондентов, а отрицательно 25%. Среди наибольших успехов Мун Чжэ Ина на посту главы государства респонденты выделили межкорейские отношения и внешнюю политику. Но вот относительно эффективности внутренней политики президента участники опроса указали на необходимость пересмотра направлений дальнейших действий.