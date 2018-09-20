В РК озабочены проблемой суицидов

В РК всё ещё актуальна проблема суицидников. Острая ситуация наблюдается относительно школьников. Депутат от партии Свободная Корея Кван Сан До, входящий в парламентский комитет по вопросам образования, получил от министерства образования данные по этому вопросу. Они указывают на то, что с 2013 по 2017 год по причине проблем в семье, депрессии и других факторов в стране покончили жизнь самоубийством 556 школьников. Из них 70,5% приходится на учеников школ старшей ступени. Интересно, что 23 ученика из школ младшей ступени. Наибольший показатель в этом вопросе в провинции Кёнгидо. Далее следуют Сеул, Пусан, провинция Кёнсан-Намдо и Тэгу. Депутат Квак Сан До заявил, что данная ситуация приобретает масштабы серьёзной социальной проблемы. Причины этого лежат в определённых условиях жизни в семьях и в школьной жизни. Поэтому необходимо повысить эффективность социальной системы безопасности.