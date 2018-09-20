В РК растут продажи лотерейных билетов

В первой половине этого года в РК продажи лотерейных билетов превысили отметку в 2 трлн вон. На это указывают данные министерства планирования и финансов, предоставленные депутату партии Свободная Корея Сим Чжэ Чхолю, входящему в состав профильного парламентского комитета. Указывается, что общие продажи в 2015 году составили 3,1 млрд долларов, в 2016 году 3,5 млрд долларов, в 2017 году 3,7 млрд долларов. В первой половине этого года отметка достигла 1,9 млрд долларов. При сохранении такой тенденции по итогам года показатель превысит уровень прошлого года.