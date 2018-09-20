РК наращивает финансовую поддержку малого и среднего бизнеса

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В этом году правительство РК оказало финансовую поддержку молодым компаниям в размере 1,6 трлн вон или 1,5 млрд долларов. Об этом 25 сентября сообщили в Корпорации малого и среднего бизнеса. Указывается, что вышеуказанная сумма составляет 78,5% от соответствующего бюджета, рассчитанного на этот год. Соответствующие расходы правительства превышают отметку в 2 трлн вон уже два года подряд. Значительное внимание при распределении средств уделяется производственным предприятиям. Стоит отметить, что на сферу информационных технологий пришлось всего 4% от предоставляемой помощи. В Корпорации малого и среднего бизнеса, между тем, заявили о планах в первую очередь сосредоточиться на компаниях, делающих вклад в создание рабочих мест, в развитие экспорта, и инвестирующих в наращивание производственных мощностей. Таким образом, власти в рамках подготовки к четвёртой промышленной революции намерены оказывать помощь молодым компаниям в повышении производительности и создании фундамента роста.