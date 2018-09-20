Загруженность дорог РК сохраняется

Photo : KBS News

25 сентября в РК продолжаются выходные в связи с праздником осеннего урожая и поминовения предков Чхусок. Дороги страны, как и ожидалось, остаются загруженными из-за сотен тысяч автомобилей, возвращающихся из регионов в Сеул. Пик загруженности дорог приходится на период с 16 до 17 часов вечера. Ожидается, что нормальное движение на дорогах восстановится только после трёх часов утра 26 сентября. По данным Корпорации скоростных шоссе, пробки начались с 8 часов утра, когда многие отправились в Сеул. По состоянию на 10 часов утра путь из Пусана до Сеула занимал 6 часов 30 минут, из Кванчжу до столицы 6 часов, из Каннына 3 часа. В корпорации считают, что скоростными шоссе страны воспользуются 5 млн 180 тыс. автомобилей. Столичный округ покинут около 430 тыс. автомобилей, а въедут 550 тыс. авто.