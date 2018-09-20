Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп подписали поправки к FTA

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24 сентября в Нью-Йорке главы РК и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп подписали поправки к соглашению о свободной торговле (FTA). Ожидается, что это позволит РК избавиться от давления США в торговле. Поправки в соглашение стали первым одобренным документов среди других подобных торговых договоров США, которые в данный момент пересматриваются. Начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжон указал на большое значение этого события. Дональд Трамп заявил, что РК и США создали образец торгового сотрудничества. В этой связи в правительстве РК считают, что проблема неопределённости условий торгового партнёрства с США решена.