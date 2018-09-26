Мун Чжэ Ин: Пхеньян и Вашингтон должны действовать синхронно

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25 сентября президент РК Мун Чжэ Ин в интервью Fox News затронул тему мер США, которые должны последовать в ответ на отказ КНДР от ядерного оружия. Он заявил, что если Вашингтон быстрее начнёт принимать меры поощрения Севера, то это ускорит процесс денуклеаризации КНДР. То есть, Пхеньян и Вашингтон должны действовать синхронно. Мун Чжэ Ин также представил возможные варианты мер американской стороны. По его словам, это может быть согласие на объявление об окончании войны, организация гуманитарной помощи, выступление артистов и другие обмены, не касающиеся политики. Можно создать пункт связи в Пхеньяне для наблюдателей в случае реального закрытия ядерного центра в Ёнбёне, а также организовать взаимные визиты экономических делегаций. Он также заявил, что в процессе обсуждения денуклеаризации Север должен выполнять свои обещания. В противном случае санкции могут быть вновь ужесточены. США при этом ничего не теряют. Он отметил, что между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном сформировалось единое понимание необходимости скорейшего объявления об окончании войны.