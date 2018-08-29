Роберт Абрамс высказался о приостановлении военных учений РК и США

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Приостановление совместных военных учений РК и США немного снизили уровень боеготовности вооружённых сил двух стран. Об этом 25 сентября в ходе слушаний в Комитете по вопросам вооружённых сил Сената заявил командующий сухопутными силами США генерал Роберт Абрамс, чья кандидатура предложена на пост командующего американскими войсками на Корейском полуострове и командующего объединёнными южнокорейско-американскими войсками. Он сказал, что хотел бы назвать прекращение военных учений РК и США в августе и сентябре обдуманным и одновременно рискованным решением, принятым в целях сближения с КНДР. Абрамс также подчеркнул, что вывод американских войск из РК может привести к серьёзным стратегическим угрозам, учитывая сохранение военных возможностей Севера.