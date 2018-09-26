Уровень загруженности дорог в РК пока высокий

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26 сентября в последний выходной по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусока уровень загруженности на дорогах вновь повышается в связи с тем, что многие корейцы возвращаются в Сеул после посещения малой родины. По состоянию на 12 часов дня путь из Пусана до Сеула занимал 5 часов 30 минут, из Кванчжу до столицы - 4 часа 30 минут, из Каннына - 2 часа 40 минут. По данным Корпорации скоростных шоссе, движение по автобанам по направлению в столицу нормализуется в 9 часов вечера. Кроме того, предполагается, что скоростными шоссе страны воспользуются 3 млн 870 тыс. автомобилей. Столичный округ покинут около 360 тыс. автомобилей, а въедут 520 тыс. автомашин.