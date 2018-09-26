Граждане РК, находящиеся под стражей за рубежом, нуждаются в защите их прав

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По состоянию на 2018 год за рубежом под стражей содержатся 1.317 южнокорейцев. Об этом говорится в докладе МИД РК, который был представлен депутату Национального собрания от оппозиционной партии Свободная Корея Вон Ю Чхолю. Общий показатель за последние четыре года составил 7.126 заключённых. При этом представители южнокорейских консульств ни разу не посещали 337 из них. Согласно предписаниям по защите граждан страны, содержащихся под стражей за границей, консулы должны более одного раза в год посещать таких граждан в целях ознакомления с состоянием здоровья и соблюдением их прав. Но в период с 2014 по 2017 год 16% посольств РК, 38% консульств, 75% консульских представительств РК не выполнили данные предписания. Вон Ю Чхоль указал на необходимость принять меры по обеспечению защиты прав граждан РК, которые встречают национальные праздники, находясь в тюрьмах в чужих странах.