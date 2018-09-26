Среди иностранцев, состоящих в браке с южнокорейцами, больше всего китайцев

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26 сентября министерство юстиции РК представило статистику относительно иностранцев, состоящих в браке с южнокорейцами. Выяснилось, что по состоянию на конец июня 2018 года их количество составляло 155.255 человек. Показатель стремительно рос до 2013 года, когда впервые была превышена отметка в 150 тыс. человек. После этого темпы роста замедлились. Среди иностранных мужчин, создавших брак с южнокорейскими женщинами, большая доля пришлась на китайцев, в том числе этнических китайских корейцев, - свыше 12 тыс. человек. Далее с большой разницей следуют американцы – 2.618 человек. Чуть меньше вьетнамцев, японцев, граждан Канады. Среди иностранок, вышедших замуж за южнкорейцев, также большая доля приходится на выходцев из Китая – 45,5 тыс. человек. На втором месте вьетнамки – 39,5 тыс.. В первую пятёрку также вошли японки, филиппинки и камбоджийки. В общем, среди иностранцев, состоящих в браке с гражданами РК, 83,4% приходится на женщин.