В сентябре среднесуточный объём экспорта РК может достичь рекорда

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В сентябре среднесуточный объём южнокорейского экспорта может достичь рекордной отметки. Однако месячный показатель может сократиться из-за уменьшения количества рабочих дней по случаю праздника осеннего урожая и поминовения предков Чхусока. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, в сентябре прошлого года, когда праздничные выходные выпали на октябрь, экспорт достиг рекорда для месячного периода в 55 млрд 120 млн долларов. Но в сентябре этого года были три дополнительных выходных дня. Это оказывает отрицательное влияние на месячный показатель. В министерстве ожидается, что экспорт в сентябре составит около 50 млрд долларов – на 9% меньше, чем в прошлом году. Но, если учитывать уменьшение количества рабочих дней, то фактически экспортный показатель вырастет. Отмечается, что если озвученный министерством уровень будет достигнут, то среднесуточный объём экспорта превысит прежний рекорд, зафиксированный в октябре прошлого года – 2 млрд 490 млн долларов. В период с января по август накопленный объём экспорта составил 399,8 млрд долларов, на 6,6% больше, чем предыдущий рекорд. Если такая тенденция сохранится, то по итогам года впервые будет превышен уровень в 600 млрд долларов.