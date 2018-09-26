В Швейцарии состоялся контакт представителей РК, КНДР и США

На прошлой неделе в Швейцарии проводились переговоры в формате Track 1.5, в которых приняли участие высокопоставленные представители, бывшие чиновники и эксперты РК, КНДР и США. Об этом 26 сентября сообщила радиостанция Голос Америки. Указывается, что в ходе этого мероприятия, проходившего с 17 по 19 сентября, глава американского офиса Международного института стратегических исследований (IISS) Марк Фитцпатрик встречался с представителями СК. Встреча была организована Женевским центром политики безопасности (GCSP) и правительством Швейцарии в Глионе. В ней принимали участие четыре представителя МИД КНДР по вопросам США, трое американских экспертов, в том числе вышеуказанный Марк Фитцпатрик. Кроме того, в мероприятии принимали участие десять экспертов из РК, Китая и Японии, а также один представитель из России. Указывается, что цель встречи заключалась в выяснении позиции КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Фитцпатрика, один из членов делегации Севера упомянул ядерный зон США, говоря о враждебной политике Вашингтона к Пхеньяну и денуклеаризации Корейского полуострова.