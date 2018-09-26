Мун Чжэ Ин: Ким Чон Ын искренне готов к денуклеаризации

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын сказал главе РК Мун Чжэ Ину, что КНДР ничего не добьётся, если попытается ввести других в заблуждение или тянуть время в вопросе денуклеаризации. В этом случае США пойдут на ответные санкционные меры, которые тяжёлым бременем лягут на плечи Севера. Ким Чон Ын призвал на этот раз поверить в искренность Пхеньяна. По его словам, он знает, что многие во всём мире не верят Северу, несмотря на целый ряд мер по денуклеаризации, принятых Пхеньяном. Эти слова председателя госсовета КНДР южнокорейский президент Мун Чжэ Ин озвучил 25 сентября в ходе конференции, подготовленной организациями Korea Society и Asia Society. Глава РК отметил, что ещё до ноября прошлого года Север представлял угрозу всему миру, проводя ракетные и ядерные провокации. Поэтому до сих пор многие не верят Ким Чон Ыну. Мун Чжэ Ин отметил, что именно по этой причине в ходе прошедшего межкорейского саммита он старался проводить как можно более продолжительный и доверительный диалог с Ким Чон Ыном. Также по его словам, северокорейский лидер, несмотря на молодой возраст, очень честный и воспитанный. Кроме того, он очень хочет экономического развития своей страны. Президент РК, как он сам отметил, верит в то, что если США дадут Северу гарантии безопасности и окажут поддержку в развитии экономики, то Ким Чон Ын откажется от ядерного оружия. Говоря о процессе сглаживания военной напряжённости, Мун Чжэ Ин указал, что эта задача должна достигаться по двум направлениям. Денуклеаризация должна реализоваться в связке США и КНДР. Смягчение напряжённости, связанной с обычным вооружением, это вопрос, который должен решаться между Югом и Севером. При этом первые шаги в этом направлении уже сделаны в рамах Пхеньянской декларации.