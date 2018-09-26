Второй американо-северокорейский саммит поможет активизировать денуклеаризацию

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Президент РК Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что проведение второго саммита КНДР и США позволит достичь больших подвижек в вопросе денуклеаризации. Об этом он заявил 25 сентября в Нью-Йорке в ходе встречи с американскими экспертами в сфере внешнеполитических вопросов. Мун Чжэ Ин отметил, что северокорейский лидер Ким Чон Ын и американский президент Дональд Трамп верят друг другу, а двусторонний диалог по ядерной проблеме КНДР скоро вновь войдёт в активную фазу. Говоря о состоявшейся встрече с Дональдом Трампом, он отметил, что они сошлись во мнении о важности скорейшей реализации Пхеньянской декларации от 19 сентября, Пханмунчжомской декларации от 27 апреля и договорённостей, принятых по итогам саммита КНДР и США в Сингапуре. По его словам, северокорейский лидер Ким Чон Ын выразил надежду на то, что в скорейшее время заинтересованным сторонам удастся решить проблему денуклеаризации, и появится возможность сосредоточиться на экономическом развитии СК. Южнокорейский президент отметил, что Ким Чон Ын согласен с позицией о том, что официальное объявление об окончании Корейской войны может привести к заключению мирного договора. Мун Чжэ Ин заявил, что после достижения денуклеаризации и установления режима мира на Корейском полуострове Юг и Север будут активно развивать двустороннее экономическое сотрудничество. Есть планы о возобновлении работы Кэсонского индустриального комплекса и Кымгансанской туристической зоны, когда для этого сложатся подходящие условия, а также о развитии специальной экономической зоны Жёлтого моря и туристической зоны у восточного побережья.