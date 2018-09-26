Дональд Трамп выступил на 73-й сессии Генассамблей ООН

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25 сентября президент США Дональд Трамп выступил на 73-й сессии Генеральной Ассамблей ООН. Он сказал, что США при поддержке многих стран мира ведут диалог с КНДР с целью «заменить призрак войны» стремлением к установлению мира. Он выразил благодарность президенту РК Мун Чжэ Ину, председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Японии Синдзо Абэ за оказанную ими поддержку. Президент США также поблагодарил председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына за принятые им шаги к денуклеаризации. Данное высказывание Дональда Трампа сильно отличается от его прошлогоднего выступления в рамках Генассамблеи ООН, в котором он говорил, что США обладают огромной силой и терпением, но если придётся защищать себя или союзников, то не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить СК. Вместе с тем, Трамп подчеркнул, что санкции в отношении Севера будут оставаться в силе до тех пор, пока денуклеаризация не будет достигнута.